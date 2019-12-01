Policía Montada de Morelia detiene a sujeto en posesión de sustancias ilegales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:32:42

Morelia, Michoacán,a 19 de febrero 2026.- En posesión de distintas cantidades de sustancias ilícitas, fue aprehendido por la Guardia Civil, un sujeto en la zona serrana de la capital michoacana.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Montada, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la zona serrana de la ciudad de Morelia.

En un momento determinado tuvieron a la vista a un sujeto en actitud sospechosa situación por la que le requirieron.

Fue al llevar a cabo una revisión entre sus pertenencias que se le encontraron diversas cantidades de cocaína, metanfetamina y mariguana.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos de ley.