Policía Montada de Morelia detiene a sujeto en posesión de sustancias ilegales

Policía Montada de Morelia detiene a sujeto en posesión de sustancias ilegales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:32:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán,a 19 de febrero 2026.- En posesión de distintas cantidades de sustancias ilícitas, fue aprehendido por la Guardia Civil, un sujeto en la zona serrana de la capital michoacana.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Montada, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la zona serrana de la ciudad de Morelia.

En un momento determinado tuvieron a la vista a un sujeto en actitud sospechosa situación por la que le requirieron.

Fue al llevar a cabo una revisión entre sus pertenencias que se le encontraron diversas cantidades de cocaína, metanfetamina y mariguana.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean unidad de transporte público en Acapulco, Guerrero; hay dos menores heridas
Presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastro, es detenido por la FGE
FGE revisa 11 videos presentados por  Grecia Quiroz como evidencia en el caso Manzo: Carlos Torres Piña
Mediante estrategia de prevención del delito la SSP Michoacán promueve entornos escolares más seguros
Más información de la categoria
Golpe al crimen: interceptan semisumergible con más de 4 toneladas de estupefacientes en Colima; hay 3 detenidos
Grecia Quiroz gana la batalla a Noroña; IEM sanciona al senador por violencia política de género
Día del Ejército: vigilan las calles, levantan obras y salvan vidas
Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Comentarios