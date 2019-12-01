Policía Estatal de Querétaro fortalece su reconocimiento y confianza entre la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:06:06
Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- En el 2025, la Policía Estatal de Querétaro registró avances relevantes en los indicadores de confianza y reconocimiento por parte de la ciudadanía, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

De manera destacada, la identificación de la ciudadanía con la Policía Estatal alcanzó el 87 por ciento, su nivel más alto registrado en los últimos años, lo que refleja una presencia constante, visible y reconocida. Este resultado confirma el posicionamiento de la corporación como una institución cercana a la población y con un alto nivel de reconocimiento social.

También, la confianza en la Policía Estatal cerró el año en 66 por ciento, mientras que el 63.3 por ciento de la ciudadanía percibe su desempeño como efectivo, indicadores que dan cuenta del fortalecimiento del vínculo de la corporación con las y los queretanos, derivado del trabajo permanente.

Asimismo, durante el último año se registró una mejora de 18 puntos porcentuales en la percepción de seguridad, consolidando un entorno más favorable para la tranquilidad de las familias queretanas. Este avance se refleja en que la seguridad se mantiene fuera de las cinco principales problemáticas identificadas por la ciudadanía.

 

