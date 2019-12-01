Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 13:45:39

Morelia, Mich., a 21 de agosto de 2025.- Un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Guardia Nacional (GN) y la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) permitió desarticular a una célula criminal dedicada al secuestro y la extorsión, cuyo líder resultó ser Olivio R., ex policía municipal de Tingambato, señalado como operador de la organización delictiva Pueblos Unidos.

La investigación inició tras el secuestro de Javier Martínez, agricultor del municipio de Tacámbaro, ocurrido el 12 de agosto. A pesar de que la familia entregó dos millones de pesos y un vehículo como pago de rescate, la víctima fue hallada sin vida ese mismo día en Tingambato.

Posteriormente, los delincuentes continuaron extorsionando a los deudos bajo amenazas de asesinar a otro integrante de la familia.

En el marco de la Estrategia Nacional Antiextorsión, las autoridades implementaron un operativo de pago controlado en la colonia Villas del Pedregal, donde fueron capturados dos hombres que pretendían cobrar dinero producto de las exigencias.

Durante la detención se les aseguraron dos armas de fuego: un revólver calibre .32 con seis cartuchos y una pistola calibre 9 mm abastecida con nueve cartuchos.

Entre los detenidos se confirmó la identidad de Olivio Raya Alcaraz, ex elemento de la Policía Municipal de Tingambato, acusado de aprovechar su cargo para coordinar secuestros y brindar protección a integrantes de Pueblos Unidos.

La investigación permitió además ubicar a un tercer implicado en la colonia 23 de Marzo de la capital michoacana, quien intentó sobornar a los agentes para evitar su detención. En el operativo se aseguró un vehículo Dodge Attitude posiblemente utilizado en el traslado de la víctima, así como un Honda Accord negro localizado en Villas del Pedregal, vinculado también con el secuestro.

La FGE informó que se continuará el proceso judicial contra los implicados por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión, cohecho y portación ilegal de armas de fuego.