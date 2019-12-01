Policía de Morelia, Michoacán, frustra asalto y captura a tres hombres tras persecución nocturna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 00:24:49
Morelia, Mich., a 14 de noviembre de 2025.– Una rápida movilización de la Policía de Morelia permitió la detención de tres individuos señalados de asaltar a un transeúnte utilizando un arma de réplica, en hechos ocurridos la noche de este jueves al oriente de la capital.

De acuerdo con la corporación municipal, el operativo inició luego de que el número de emergencias recibiera el reporte de un robo con violencia en la colonia Lago 3. La víctima describió a los agresores y detalló la manera en que lo despojaron de sus pertenencias, lo que permitió a los agentes implementar un cerco de búsqueda en las zonas aledañas.

Durante el patrullaje, los policías ubicaron a tres sujetos cuyas características coincidían con las proporcionadas por el afectado. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron la huida hacia la colonia Presa de los Reyes, originando una persecución por varias calles del sector.

Finalmente, los agentes lograron cerrarles el paso y detenerlos. En la revisión de rutina, fue localizada un arma de utilería presuntamente utilizada en el asalto, así como diversos objetos personales que pertenecían a la víctima.

Los tres detenidos fueron trasladados a la instancia correspondiente para que se determine su situación legal y se continúe con las investigaciones.

