Policía de la CDMX mata por la espalda y con un tiro en la cabeza a un hombre tras riña a golpes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 21:43:42

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2025.– Un joven de 21 años perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía capitalino durante una riña ocurrida en un punto de revisión en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se registró sobre la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, donde un par de motociclistas fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para una revisión preventiva.

Testigos señalaron que los jóvenes discutieron con los uniformados y la confrontación derivó en golpes. En medio del altercado, uno de los policías accionó su arma de cargo, impactando por la espalda y en la cabeza a uno de los tripulantes de la motocicleta, quien cayó gravemente herido en plena vía pública.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde finalmente se confirmó su deceso. La versión de vecinos que presenciaron el hecho ha generado indignación, ya que sostienen que el disparo fue “a quemarropa” y cuando el joven ya no representaba un riesgo inmediato para los oficiales.

El agente involucrado fue detenido en el lugar por sus propios compañeros y presentado ante el Ministerio Público junto con el arma de fuego utilizada.

Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa para esclarecer la actuación del uniformado y determinar posibles responsabilidades de la cadena de mando.

El caso ya está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual deberá definir la situación legal del policía detenido.