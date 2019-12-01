Policía Cibernética Estatal recomienda el uso de controles parentales para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 14:20:42

Querétaro, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Cibernética, informa a madres, padres y tutores respecto a los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes al interactuar en videojuegos en línea, donde adultos pueden hacerse pasar por menores de edad con la finalidad de obtener información personal, imágenes o incluso intentar un encuentro presencial.

Esta situación ocurre en videojuegos o aplicaciones con funciones de chat o mensajería, lo que convierte los dispositivos del hogar en un posible punto de riesgo si no se supervisa adecuadamente.

Ante ello, se recomienda a madres y padres de familia activar los controles parentales, herramientas gratuitas disponibles en consolas, celulares y plataformas digitales. Estos mecanismos permiten limitar el tiempo de uso, bloquear contenido inapropiado, evitar compras no autorizadas, sobre todo, supervisar con quiénes interactúan los menores de edad.

La seguridad digital en el hogar depende de la prevención y atención de madres y padres de familia, por lo que se exhorta a mantener un diálogo abierto con hijas e hijos, fomentar la confianza para que informen si algún usuario los incomoda y acompañarlos en el uso responsable de la tecnología.

Ante cualquier situación que requiera orientación, las personas pueden comunicarse al 089 Denuncia Anónima o al correo policiacibernetica@queretar.gob.mx.