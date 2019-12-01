Poder de organización criminal de Jalisco disminuyó tras caída del "Mencho" y captura de líderes: Harfuch

Poder de organización criminal de Jalisco disminuyó tras caída del "Mencho" y captura de líderes: Harfuch
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 10:17:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el poder de la mayor organización criminal de Jalisco disminuyó luego del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” y las capturas de varios de sus líderes.

“Definitivamente (disminuyó el poder del CJNG). Como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado”, detalló.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal  indicó que las investigaciones y operativos contra dicho cártel y otras organizaciones criminales continúan por parte del Gabinete de Seguridad federal.

“Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. Estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica, lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso, pues son organizaciones criminales más que de una sola persona”, declaró el secretario García Harfuch.

El Mencho y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército mexicano llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Megaoperativo en la frontera suma miles de detenidos y decomisos millonarios
Fuego devasta restaurantes y palapas en zona turística de Puerto Escondido, Oaxaca
Poder de organización criminal de Jalisco disminuyó tras caída del "Mencho" y captura de líderes: Harfuch
Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan
Más información de la categoria
García Harfuch presenta Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en México en la Copa del Mundo
Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan
Operativo en Tapalpa contra "El Mencho", planeado y ejecutado por autoridades federales: Harfuch
Fuga de gas provoca incendio en pozo petrolero de Veracruz
Comentarios