Poder de organización criminal de Jalisco disminuyó tras caída del "Mencho" y captura de líderes: Harfuch

Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el poder de la mayor organización criminal de Jalisco disminuyó luego del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” y las capturas de varios de sus líderes.

“Definitivamente (disminuyó el poder del CJNG). Como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado”, detalló.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que las investigaciones y operativos contra dicho cártel y otras organizaciones criminales continúan por parte del Gabinete de Seguridad federal.

“Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. Estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica, lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso, pues son organizaciones criminales más que de una sola persona”, declaró el secretario García Harfuch.

El Mencho y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército mexicano llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.