En menos de un mes localizan seis cuerpos en zona de El Sabino, en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 18:57:24

Apaseo el Alto, Guanajuato, 10 de marzo de 2026.- En un radio aproximado de 500 metros a 1 km alrededor del libramiento Apaseo el Alto–Jerécuaro y la desviación a la comunidad El Sabino ha sido escenario del hallazgo hasta hoy martes 10 de marzo de seis cuerpos sin vida todos con impactos producidos por arma de fuego.

Los primeros tres cuerpos de jóvenes se registraron alrededor de la 1:00 de la tarde el 20 de febrero de 2026 en un camino de terracería cercano al puente que conduce a Jerécuaro, en la comunidad El Sabino a un costado del libramiento rumbo a Jerécuaro.

Los cuerpos presentaban huellas de violencia, estaban maniatados y con disparos en la cabeza.

El segundo caso ocurrió el 1 del mes en curso fue localizado el cadáver de un masculino maneatado de manos y pies con huellas de violencia en la carretera Apaseo el Alto–Querétaro, a la altura de la desviación a El Sabino.

El tercer suceso fue el 2 de este mes de marzo otro hombre fue encontrado sin vida con huellas de violencia y disparos a un costado del libramiento Apaseo el Alto–Jerécuaro, cerca de la comunidad El Sabino a unos 500 metros de donde fue localizado otro cuerpo el.dia anterior.

El más reciente se dió a conocer este martes 10 de marzo justo donde fueron localizados los primeros tres cuerpos de jóvenes, cerca del puente que conduce a Jerécuaro, en la comunidad El Sabino a un costado del libramiento rumbo a Jerécuaro sumando las seis víctimas mortales.

De estos casos la Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias pertinentes, de las cuales hasta el momento no hay personas detenidas relacionadas con los hechos.