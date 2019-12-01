Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos

Chimalhuacán, Estado de México, a 10 de marzo de 2026.- Un operativo conjunto de corporaciones de seguridad permitió rescatar a un hombre que se encontraba privado de la libertad dentro de un inmueble en Chimalhuacán, Estado de México, además de la detención de siete presuntos responsables, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se realizó mientras elementos de seguridad efectuaban un despliegue estratégico como parte del Mando Unificado Zona Oriente. Durante el recorrido, una mujer solicitó ayuda a los uniformados y alertó que su hijo estaba retenido contra su voluntad en una vivienda.

Tras recibir el reporte, agentes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal se trasladaron a la colonia Corte San Pablo. “Al arribar al punto, las fuerzas de seguridad escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de un domicilio, ante el riesgo inminente y priorizando la integridad de la víctima, los efectivos ingresaron al inmueble, donde localizaron a un hombre sentado en una cama con las manos atadas con cinta negra”.

En el lugar fueron detenidos Jesús N, de 32 años; Ulises N, de 20; Ricardo N, de 19; Carlos N, de 39; Hugo N, de 20; Fermín N, de 30; y una mujer identificada como Harumy N, de 26 años. Durante el operativo también se aseguraron dos motocicletas con reporte de robo, un arma larga, tres armas cortas, una tabla con siglas de un grupo criminal con presencia en Jalisco y varios envoltorios con posible mariguana.

La víctima, junto con los detenidos, las armas y los vehículos recuperados, fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades legales.