Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán

Indaparapeo, Mich., a 13 de septiembre de 2025. – La violencia volvió a golpear con crudeza al municipio de Indaparapeo. La mañana de este sábado, habitantes de la colonia Guadalupe encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre abandonado a la orilla de la carretera Morelia–Maravatío, envuelto en una colcha y acompañado de un mensaje firmado por el un grupo de la delincuencia organizada.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la Avenida Tepeyac, cuando vecinos que salían de sus casas rumbo a sus actividades matutinas notaron un bulto sospechoso tirado en plena vía pública. Al acercarse, confirmaron que se trataba de restos humanos y de inmediato alertaron a la policía municipal.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Al sitio se trasladaron peritos, quienes documentaron la escena y recogieron indicios. El cuerpo, que presentaba signos de tortura y había sido desmembrado, pertenecía a un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Fuentes de la investigación confirmaron que sobre el cadáver se halló una cartulina con un mensaje intimidante firmado por el Cartel Jalisco y un cuchillo clavado, lo que apunta a un presunto ajuste de cuentas entre grupos criminales que disputan la región.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense en Morelia, donde se espera que familiares puedan identificarlo en las próximas horas. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo la hipótesis de que el crimen está relacionado con la pugna territorial entre organizaciones delictivas que operan en Michoacán.