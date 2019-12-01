Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán

Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 12:05:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Indaparapeo, Mich., a 13 de septiembre de 2025. – La violencia volvió a golpear con crudeza al municipio de Indaparapeo. La mañana de este sábado, habitantes de la colonia Guadalupe encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre abandonado a la orilla de la carretera Morelia–Maravatío, envuelto en una colcha y acompañado de un mensaje firmado por el un grupo de la delincuencia organizada.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la Avenida Tepeyac, cuando vecinos que salían de sus casas rumbo a sus actividades matutinas notaron un bulto sospechoso tirado en plena vía pública. Al acercarse, confirmaron que se trataba de restos humanos y de inmediato alertaron a la policía municipal.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Al sitio se trasladaron peritos, quienes documentaron la escena y recogieron indicios. El cuerpo, que presentaba signos de tortura y había sido desmembrado, pertenecía a un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Fuentes de la investigación confirmaron que sobre el cadáver se halló una cartulina con un mensaje intimidante firmado por el Cartel Jalisco y un cuchillo clavado, lo que apunta a un presunto ajuste de cuentas entre grupos criminales que disputan la región.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense en Morelia, donde se espera que familiares puedan identificarlo en las próximas horas. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo la hipótesis de que el crimen está relacionado con la pugna territorial entre organizaciones delictivas que operan en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Fiscalía General del Estado investiga mensajes del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana
Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán
Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios