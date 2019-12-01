Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico

Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:15:51
Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se verá fortalecida a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, principalmente en sus áreas operativas, así como de inteligencia e investigación, con el fin de eficientar tareas preventivas y operativas en la entidad. 

Bajo la coordinación y supervisión del Gobierno de México, y mediante las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, la SSP será reforzada con un avión no tripulado, 41 rifles antidron, tres sistemas antidron semifijos, cinco células contra explosivos, 18 drones y torres de inspección.

A su vez se fortalecerán las áreas de inteligencia e investigación de la Guardia Civil, con el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas, adiestramiento y capacitación, así como de la ampliación a la Licencia Oficial Colectiva. 

Con estas acciones, la SSP se propone objetivos centrales tales como: generar inteligencia para la detención de generadores de violencia, así como reducir sus capacidades operativas e inhibir la producción y el trasiego de drogas y armas de fuego. Con el fin de fortalecer el orden público y garantizar el bienestar de la ciudadanía.

