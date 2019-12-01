Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Con la finalidad de garantizar la seguridad al sector citrícola de la región de Tierra Caliente, autoridades de las guardias Nacional y Civil así como del Ejército Mexicano, reforzaron su presencia en las empacadoras de limón de Apatzingán.

Al respecto se informó que como parte de la Operación Paricutín, del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los uniformados recorrieron las distintas empacadoras de limón de la región, así como el tianguis limonero.

Es de mencionar que la finalidad de estas acciones es la de garantizar la seguridad de productores y trabajadores del gremio, así como evitar la Comisión de delitos contra los mismos.

La presencia de estas fuerzas federales representan un apoyo total en medio de los temores de inseguridad y extorsiones, que han afectado al sector agrícola durante últimos años, quienes se han visto afectados en su economía local.

Dicho despliegue, forma parte del plan con el que el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, busca mejorar la seguridad en Michoacán, en una de las áreas que se ha visto más amenazada por el crimen organizado, la cual, en días pasados perdió a su líder Bernardo Bravo Manríquez, quien fue asesinado y siempre exigió protección, precios justos y programas reales de apoyo para los productores.