Plagian y liberan horas después a hermano de la senadora Araceli Saucedo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 19:05:44
Salvador Escalante, Mich., a 27 de septiembre de 2025.- Un grupo armado irrumpió este sábado en un domicilio de la comunidad de Opopeo y secuestró a Fernando Saucedo Reyes, señalado como hermano de la senadora perredista Aracely Saucedo, en un hecho que desató un amplio operativo de seguridad en la región central de Michoacán. Horas más tarde, la víctima fue liberada, aunque las autoridades no han precisado los detalles del rescate.

De acuerdo con fuentes locales, el plagio ocurrió cerca de las 11:30 horas, cuando tres hombres y una mujer, vestidos de negro y armados con rifles, ingresaron por la fuerza a la vivienda de Saucedo Reyes, ubicada sobre la carretera estatal Salvador Escalante–Pátzcuaro.

Los agresores llegaron en un automóvil Volkswagen Jetta negro, pero tras someter a la víctima, la obligaron a subir a su camioneta Jeep blanca, con la que huyeron de la escena.

Vecinos alertaron de inmediato a la Guardia Civil, lo que derivó en un operativo conjunto en Salvador Escalante y municipios aledaños, encabezado personalmente por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Saucedo Reyes, de 41 años, había sido liberado por sus captores. No obstante, la dependencia no informó el estado de salud del afectado ni el lugar exacto donde ocurrió la liberación.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el secuestro, que generó gran alarma entre los habitantes de la comunidad artesanal de Opopeo.

Aracely Saucedo, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue alcaldesa de Salvador Escalante en el periodo 2021–2024 y actualmente ocupa una curul en el Senado de la República por la alianza PRD–PAN–PRI.

