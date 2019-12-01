Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 11:17:51

Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- Una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) con una carga de 20 mil litros de diésel cayó en un socavón de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, sobre Avenida Presidente Plutarco Elías Calles, en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información de las autoridades de la Ciudad de México, la unidad circulaba por la vialidad cuando el pavimentó se abrió, posiblemente por reblandecimiento de la tierra tras trabajos previos de reparación de una fuga de agua en la zona.

Debido a la apertura en el suelo, la pipa de Pemex quedó atorada; sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni fuga del combustible.

Al sitio se movilizó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que al llegar encontró al chófer del vehículo quien les comentó que el terreno no soportó el peso de la unidad cargada, lo que ocasionó el hundimiento.

En el operativo para el vaciado del combustible participaron elementos de Protección Civil de Iztacalco, personal de tránsito de la Dirección General de Operación Vial y equipos de emergencia, quienes acordonaron el área para evitar riesgos a vecinos y automovilistas.