Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel

Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 11:17:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- Una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) con una carga de 20 mil litros de diésel cayó en un socavón de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, sobre Avenida Presidente Plutarco Elías Calles, en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información de las autoridades de la Ciudad de México, la unidad circulaba por la vialidad cuando el pavimentó se abrió, posiblemente por  reblandecimiento de la tierra tras trabajos previos de reparación de una fuga de agua en la zona.

Debido a la apertura en el suelo, la pipa de Pemex quedó atorada; sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni fuga del combustible.

Al sitio se movilizó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que al llegar encontró al chófer del vehículo quien les comentó que el terreno no soportó el peso de la unidad cargada, lo que ocasionó el hundimiento.

En el operativo para el vaciado del combustible participaron elementos de Protección Civil de Iztacalco, personal de tránsito de la Dirección General de Operación Vial y equipos de emergencia, quienes acordonaron el área para evitar riesgos a vecinos y automovilistas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer alterada ingresó a secundaria e intentó agredir al personal y alumnos en San Luis Potosí
Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Pronostican fuertes lluvias y llegada de frente frío
Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán
Comentarios