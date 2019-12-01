Pierden la vida seis personas en accidente vial en la autopista Tepic-Compostela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 22:14:54

Tepic, Nayarit, a 29 de diciembre de 2025.- Seis personas perdieron la vida la noche de este lunes, a consecuencia de un accidente vial de gran magnitud ocurrido en la autopista Tepic–Compostela. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad; una de ellas, una niña, quien salió proyectada fuera de la carpeta asfáltica tras el impacto.

De acuerdo con información preliminar, el percance se registró a la altura del kilómetro 23, donde dos vehículos colisionaron de frente y un tercer automóvil se vio involucrado posteriormente.

En el choque participaron una camioneta Mazda y dos autos compactos, un Jetta y un Vento. Además, se reportó una persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital de la ciudad de Tepic para recibir atención médica.

Dos de los fallecidos quedaron atrapados entre los restos de los vehículos en los que viajaban. En la zona del accidente quedaron esparcidas diversas pertenencias de los ocupantes de las unidades.

Al sitio acudieron elementos de cuerpos de rescate voluntarios, Bomberos del Estado, Protección Civil, personal de Movilidad, la Guardia Nacional y otras corporaciones, así como integrantes del Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.