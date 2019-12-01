Denuncia sindicato SUESMA hostigamiento de la alcaldesa de Apatzingán y la renuncia de casi 100 afiliados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 16:12:39

Apatzingán, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- El Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán (SUESMA) mantiene su huelga en el Palacio Municipal desde el pasado 16 de febrero, denunciando ser víctimas de hostigamiento y presiones laborales por parte de la administración municipal encabezada por la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo.

Óscar Francisco González Magaña, líder sindical, declaró que las presiones han provocado la renuncia de casi un centenar de trabajadores al sindicato por temor a ser despedidos.

"Los compañeros vienen con lágrimas en sus ojos donde no aguantan la presión por parte los funcionarios inclusive la presión y la amenaza es, si no desisten de su sindicato, serán despedidos inmediatamente, les infunden el miedo", señaló González Magaña, indicando que se está jugando con la estabilidad psicológica de los empleados.

El conflicto sindical va en ascenso tras el despido hace unos meses, de 37 trabajadores que también eran miembros sindicalizados.

El dirigente del SUESMA indicó que, el sindicato aún cuenta con alrededor de 240 compañeros activos que continúan en la lucha.

Por el momento no existe mesa de diálogo con la alcaldesa de extracción morenista.