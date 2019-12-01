Colapsa el piso de una vivienda y una mujer cae cuatro metros, quedando gravemente herida en el centro de Aguascalientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 22:11:09

Aguascalientes, Aguascalientes, a 20 de febrero de 2026.- Una mujer de 55 años resultó gravemente herida luego de que el piso del sanitario en el que se encontraba colapsara, provocando que cayera a una profundidad de aproximadamente cuatro metros.

El accidente se registró alrededor de las 11:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Ramón López Velarde, en la zona centro de la ciudad.

Tras el impacto, la afectada quedó atrapada entre los escombros de concreto que se desprendieron. Desde el fondo del inmueble comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a vecinos de la zona, quienes forzaron la entrada principal para poder auxiliarla.

Posteriormente, los habitantes solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que elementos de bomberos municipales acudieron al lugar e iniciaron las labores de rescate. Después de cerca de una hora lograron sacarla.

La mujer presentaba una fractura en la pierna derecha, contusiones en el abdomen y signos de hipotermia, lo que se relaciona con la presencia de norias en la parte inferior de la vivienda.

Paramédicos de Protección Civil Municipal la trasladaron en ambulancia a la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Jesús María.

Asimismo, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia acudió al sitio para evaluar las condiciones estructurales del inmueble y determinar si es seguro habitarlo tras el incidente.