Sheinbaum irrumpe en León con megabachillerato y lanza cruzada nacional por 150 mil nuevos lugares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 18:01:45

León, Gto., a 20 de febrero de 2026.- Con una inversión que supera los 65 millones de pesos y un mensaje directo a la juventud mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum encendió los reflectores en León al inaugurar el nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 292, un plantel que abrirá las puertas del futuro a más de mil estudiantes.

“Tienen una Presidenta que está con las y los jóvenes”, lanzó con firmeza ante cientos de alumnos, dejando claro que su apuesta es frontal: más escuelas, menos exclusión y educación como derecho real, no como privilegio.

65 millones para levantar un nuevo bastión educativo

El nuevo CBTIS 292 no es un proyecto menor. El Gobierno de México destinó 48 millones de pesos en infraestructuray 17 millones más en equipamiento, mientras el Gobierno de Guanajuato aportó un terreno de 30 mil metros cuadrados.

Cinco edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios, áreas verdes y canchas deportivas forman parte de este complejo que podrá atender 540 estudiantes por turno, duplicando oportunidades en una ciudad donde la demanda de preparatoria ha sido histórica.

El secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló la magnitud de la obra, que se suma a una ofensiva nacional para ampliar la Educación Media Superior.

Meta explosiva: 150 mil nuevos lugares en 2026

Sheinbaum no se quedó en el corte de listón. Recordó que su administración ya ha creado más de 50 mil nuevos espaciosen preparatoria mediante construcción, ampliaciones y reconversión de secundarias, y lanzó una cifra que retumba: 150 mil nuevos lugares antes de que termine 2026.

El mensaje fue claro: donde antes había filtros y exámenes de admisión, ahora habrá expansión. La mandataria incluso se pronunció contra las pruebas de ingreso a preparatoria y anunció una revisión de planes de estudio para reducir la sobrecarga de materias.

“Si un joven deja la escuela, hay que irlo a buscar”, enfatizó, marcando distancia con políticas pasadas.

Becas en puerta y doble certificación

Para los estudiantes que ya cuentan con su tarjeta de la Beca Universal Benito Juárez, el anuncio fue inmediato: a finales de febrero recibirán su pago. Quienes aún no están registrados podrán hacerlo en los próximos meses.

Además, el Bachillerato Nacional ofrecerá doble certificación: Bachillerato General, que permite continuar estudios superiores; Bachillerato Tecnológico, con aval técnico de una institución pública de educación superior.

Una fórmula que combina acceso universitario con salida laboral inmediata.

Alianza federal - estatal y expansión sin precedentes

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció el trabajo coordinado con la Federación y adelantó que el próximo año se reconvertirán 40 secundarias más en preparatorias, sumadas a las 30 ya transformadas.

Desde el escenario, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora lanzó un reto simbólico: que quienes hoy inician sean quienes, en tres años, crucen la meta.

Leonardo Morales Morales, alumno de la carrera de Semiconductores y Microelectrónica, resumió el sentir de muchos: ahora tienen una escuela cerca de casa, una oportunidad tangible y un espacio que puede convertirse en “nuevo hogar” para generaciones enteras.