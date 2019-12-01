Vinculan a proceso a las personas que fueron detenidas durante el operativo para la recuperación de la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 22:30:39
Tula, Hidalgo, a 20 de febrero de 2026.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de las 31 personas que fueron arrestadas durante el operativo para recuperar la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, realizado el  pasado jueves 12 de febrero. A los imputados se les atribuyen los delitos de resistencia de particulares y pandilla.

La resolución se dio en la continuación de la audiencia inicial celebrada el 19 de febrero, derivada de la primera sesión realizada el día 14, cuando otras dos personas fueron vinculadas por portación ilegal de armas y narcomenudeo. Con ello, las 33 personas detenidas en total ya enfrentan proceso penal.

Las personas imputadas permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica. En el caso de las 31 vinculadas el 19 de febrero, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria; además, uno de los acusados enfrenta también una indagatoria por portación de arma.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron capturados en las inmediaciones de la planta de La Cruz Azul en Tula de Allende, durante el operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que tomó el control del inmueble el pasado 12 de febrero.

Las 33 personas son originarias de Jasso, Hidalgo, y forman parte del grupo que mantuvo el control de la planta por más de cuatro años, realizando rondines para impedir que el grupo encabezado por Víctor Velázquez asumiera la posesión. Según se informó, este grupo había implementado un sistema de alerta mediante cohetones para avisar a los habitantes de la comunidad sobre la llegada de personas a la zona, lo que en al menos cuatro ocasiones previas evitó la toma de la cementera por parte de sus opositores.

