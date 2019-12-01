Supuesta captura del máximo líder de Jalisco se apodera de la conversación nacional

Supuesta captura del máximo líder de Jalisco se apodera de la conversación nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 18:26:01
Morelia, Mich., a 20 de febrero de 2026.- La versión sobre una presunta captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha inundado redes sociales y espacios de opinión en todo el país, pese a que no existe confirmación oficial por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses.

Hasta el momento, la Administración para el Control de Drogas (DEA) mantiene al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación como fugitivo, con una recompensa vigente de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Aun así, la supuesta detención se ha convertido en uno de los temas más comentados a nivel nacional, evidenciando la rapidez con la que versiones no verificadas pueden dominar la conversación pública en un contexto marcado por la violencia y la desinformación.

Autoridades han reiterado que cualquier detención de alto perfil será comunicada únicamente por canales oficiales, por lo que llaman a la ciudadanía a no difundir rumores.

 

