En Los Reyes, Michoacán: Joven se prende fuego tras discutir con sus padres, falleció en el hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 20:41:27
Los Reyes, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Mientras recibía atención médica en la clínica del IMSS, un joven de 22 años perdió la vida debido a las lesiones que sufrió luego de rociarse gasolina y prenderse fuego tras discutir con sus papás.

Al respecto se informó con base en las declaraciones de los padres de Luis Emanuelle “N”, de 22 años, este último llegó la noche del jueves en aparente estado de ebriedad.

Debido a esta condición, el joven sostuvo una discusión con sus padres.

Acto seguido el joven salió al patio, se roció gasolina y se prendió fuego, ante esto los padres del joven solicitaron la intervención de los servicios de emergencia cuyos paramédicos lo trasladaron a la clínica del IMSS.

Lamentablemente mientras recibía atención médica Luis perdió la vida, hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

