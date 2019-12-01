Hallan a hombre ultimado a balazos en camino rural de Santa Ana Maya, Michoacán 

Hallan a hombre ultimado a balazos en camino rural de Santa Ana Maya, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 00:23:56
Santa Ana Maya, Mich., a 21 de febrero de 2026.– La tarde de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre un camino de terracería que conecta las rancherías de El Huaco y El Cuervo, en este municipio.

El hallazgo se produjo luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades a través del número de emergencias, tras observar a una persona tirada a un costado del camino, aparentemente sin signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un masculino que presentaba múltiples impactos producidos por arma de fuego. De inmediato, el área fue acordonada para preservar indicios.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía de Michoacán, que dio inicio a las diligencias correspondientes. La víctima fue identificada como Jaime M., de 44 años de edad.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas, por lo que las investigaciones continúan.

Noventa Grados
