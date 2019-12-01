Pierden la vida dos personas luego de ser arrastradas por la corriente de agua, tras fuerte lluvia en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 22:47:32
Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto de 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la zona norte de la capital queretana, en donde se reportaron varias afectaciones, por la fuerte lluvia.

Fue en colonias como Menchaca, Peñuelas, San Pedrito Peñuelas, en donde se reportó el ingreso de agua, luego de que el canal se desbordara.

Por la fuerte corriente, también arrastró varios vehículos y lamentablemente se confirmó que dos personas fueron arrastradas y a consecuencia perdieron la vida.

Fue a la altura de la Alameda II, en donde se localizaron los cuerpos, por lo que de inmediato, se dio parte a las autoridades para que tomaran conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

