Pierden la vida 4 jóvenes al caer con todo y auto dentro de canal en Navojoa, Sonora

Pierden la vida 4 jóvenes al caer con todo y auto dentro de canal en Navojoa, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 07:45:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Navojoa, Sonora, a 2 de enero 2026.- Cuatro jóvenes perdieron la vida luego de car con su automóvil dentro de un canal de riego ubicado en la ciudad de Navojoa, Sonora.

Según medios locales, el cuerpo de agua en el que se volcaron va de la localidad de San Ignacio Cohuirimpo a El Recodo.

Asimismo, se dio a conocer que era una unidad tipo sedán, de color rojo, sin placas de circulación y de la marca Ford, línea focus, dos puertas, en cuyo interior servicios de emergencia localizaron los cuerpos de cuatro jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Enrique, de 27 años de edad; Raúl Israel, de 23; Jorge Luis, de 23, e Iván Alberto, de 24 años.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, lamentó la muerte de los cuatro jóvenes a través de una esquela publicada en sus redes sociales, en donde expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas en este accidente.

“Lamentamos con el corazón el sensible fallecimiento de 4 jóvenes durante los festejos de año nuevo.

Esperamos que las familias encuentren en Dios su paz y pronta resignación ante tan sensible pérdida, su dolor es nuestro dolor”, apuntó en su mensaje en redes sociales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se reporta primera víctima del sismo en CDMX; ocurrió en la Benito Juárez
Detienen a hombre y un menor de edad en posesión de casi 100 dosis de estupefacientes, en Monterrey
Riña en fiesta patronal, deja a cuatro heridos de bala en Pedro Escobedo, Querétaro
Hallan cadáver de una mujer en LC, Michoacán; al parecer sufrió un accidente en moto 
Más información de la categoria
CDMX reporta saldo blanco tras sismo; solo incidentes menores en tres puntos
Sheinbaum da primer informe tras sismo de magnitud 6.5 en CDMX
De manera preliminar, sin daños en la Ciudad de México tras sismo en Guerrero: Clara Brugada
Bedolla activa protocolos tras sismo; preliminar, sin daños en Michoacán 
Comentarios