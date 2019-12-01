Pierden la vida 4 jóvenes al caer con todo y auto dentro de canal en Navojoa, Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 07:45:19

Navojoa, Sonora, a 2 de enero 2026.- Cuatro jóvenes perdieron la vida luego de car con su automóvil dentro de un canal de riego ubicado en la ciudad de Navojoa, Sonora.

Según medios locales, el cuerpo de agua en el que se volcaron va de la localidad de San Ignacio Cohuirimpo a El Recodo.

Asimismo, se dio a conocer que era una unidad tipo sedán, de color rojo, sin placas de circulación y de la marca Ford, línea focus, dos puertas, en cuyo interior servicios de emergencia localizaron los cuerpos de cuatro jóvenes.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Enrique, de 27 años de edad; Raúl Israel, de 23; Jorge Luis, de 23, e Iván Alberto, de 24 años.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, lamentó la muerte de los cuatro jóvenes a través de una esquela publicada en sus redes sociales, en donde expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas en este accidente.

“Lamentamos con el corazón el sensible fallecimiento de 4 jóvenes durante los festejos de año nuevo.

Esperamos que las familias encuentren en Dios su paz y pronta resignación ante tan sensible pérdida, su dolor es nuestro dolor”, apuntó en su mensaje en redes sociales.