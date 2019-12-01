Pierde la vida un hombre y una mujer resulta lesionada durante ataque armado en la colonia El Rodeo de la CDMX

Pierde la vida un hombre y una mujer resulta lesionada durante ataque armado en la colonia El Rodeo de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 15:44:18
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2026.- Un ataque armado, dejó el saldo de un hombre fallecido y una mujer herida con la colonia El Rodeo, de la alcaldía Iztacalco.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas en el cruce de Canal Río Churubusco y Eje 4 Sur.

Tras la agresión, testigos que presenciaron los hechos, realizaron el reporte al número de emergencias, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC-CDMX).

En la zona fue localizada una camioneta y en su interior estaba un hombre sin signos vitales y una fémina con múltiples heridas de arma de fuego.

Según los primeros reportes, la víctima mortal fue identificada de manera preliminar como un hombre de alrededor de 27 años, mientras que la mujer lesionada, de 37 años, fue llevada a un hospital.

Después de cometer el ataque, los agresores huyeron del sitio.

Asimismo el área fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público, quien se encargó de realizar las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para ser llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

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