Accidente automovilístico en la Morelia-Pátzcuaro deja una persona sin vida 

Accidente automovilístico en la Morelia-Pátzcuaro deja una persona sin vida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:29:44
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Pátzcuaro, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- Un saldo de una persona muerta fue el que dejó un accidente automovilístico registrado en la autopista Morelia-Pátzcuaro, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la comunidad de Las Tinajas, municipio de Pátzcuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladó persona de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron accidentado un auto compacto y dentro de este el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

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