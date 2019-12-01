Pierde la vida un hombre durante ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 18:09:16

Celaya, Guanajuato, a 28 de noviembre de 2025.- Un masculino de identidad desconocida de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario.

Fue alrededor de las 13:00 horas que sobre la calle Juan Escutia entre Agustín Melgar y Niños Héroes, vecinos escucharon al menos 15 detonaciones producidas por arma de fuego.

Posteriormente observaron a un hombre con pantalón de mezclilla en color azul camisa a cuadros y un saco fluorescente que estaba tirado a un costado de una camioneta.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a través de la línea de emergencia 911 por lo que paramédicos de Protección Civil Policía Municipal y Guardia nacional se trasladaron al sitio.

Al intentar brindarle los primeros auxilios a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que colocaron la cinta amarilla y dieron aviso a la fiscalía.

Sobre los hechos refieren los primeros reportes que se escucharon las detonaciones observaron a dos sujetos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta sin referir características.

Agentes de investigación criminal y peritos realizaron la recopilación de información y evidencias, para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, y poder esclarecer un nuevo homicidio.

Una vez que concluyó el trabajo de campo en la escena, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del Estado para realizarle la necropsia que marca la ley.