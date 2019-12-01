Pierde la vida un hombre durante ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario de Celaya, Guanajuato

Pierde la vida un hombre durante ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 18:09:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 28 de noviembre de 2025.- Un masculino de identidad desconocida de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario.

Fue alrededor de las 13:00 horas que sobre la calle Juan Escutia entre Agustín Melgar y Niños Héroes, vecinos escucharon al menos 15 detonaciones producidas por arma de fuego. 

Posteriormente observaron a un hombre con pantalón de mezclilla en color azul camisa a cuadros y un saco fluorescente que estaba tirado a un costado de una camioneta. 

Los hechos fueron reportados a las autoridades a través de la línea de emergencia 911 por lo que paramédicos de Protección Civil Policía Municipal y Guardia nacional se trasladaron al sitio. 

Al intentar brindarle los primeros auxilios a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que colocaron la cinta amarilla y dieron aviso a la fiscalía. 

Sobre los hechos refieren los primeros reportes que se escucharon las detonaciones observaron a dos sujetos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta sin referir características. 

Agentes de investigación criminal y peritos realizaron la recopilación de información y evidencias, para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, y poder esclarecer un nuevo homicidio. 

Una vez que concluyó el trabajo de campo en la escena, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del Estado para realizarle la necropsia que marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en domicilio de la colonia Solidaridad en Morelia, Michoacán, aseguran 175 dosis de estupefacientes
Pierde la vida un hombre durante ataque armado en la comunidad de Tenería de Santuario de Celaya, Guanajuato
Fiscalía de Desaparecidos ampliará búsqueda en predio de diputado Tafolla, instruye Torres Piña
El capo Ignacio Rentería por fin pagará por años de terror en Michoacán: de tener una recompensa de 10 millones a pasar 20 años en cárcel 
Más información de la categoria
El capo Ignacio Rentería por fin pagará por años de terror en Michoacán: de tener una recompensa de 10 millones a pasar 20 años en cárcel 
¡En su primer acto público! Grecia Quiroz y Bedolla inauguran juntos Mercado Poniente en Uruapan
Joaquín Guzmán López se declarará culpable en una corte de Estados Unidos
Policías de Ario evitan detención por reportarse con COVID; aún hay elementos en activo: Torres Piña
Comentarios