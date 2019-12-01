Pierde la vida en la vía pública en la colonia Satélite de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:55:09
Querétaro, Querétaro, 9 de enero del 2026.- Servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, se movilizaron a la colonia Satélite, en donde se reportó a una persona sin vida.

Fue sobre avenida de La Piedra, en donde se indicó que un hombre de aproximadamente 60 años de edad, se encontraba inconsciente, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y que aparentemente habría fallecido por causas naturales.

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

