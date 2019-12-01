En un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fallece sexagenaria que fue atropellada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 18:06:06
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad portuaria, una sexagenaria perdió la vida; el responsable del atropellamiento se dio a la fuga y abandonó el auto en un centro comercial.

Al respecto informes policiales indican que fue la noche del jueves que sobre la avenida Autonomía Universitaria, circulaba Genoveva C. P., de 63 años a bordo de una motocicleta.

En un momento determinado fue arrollada por un vehículo placas HER529G, del estado de Guerrero, a consecuencia de lo cual la mujer resultó herida, fue llevada a un hospital en donde perdió la vida.

Es de mencionar que el conductor responsable del atropellamiento, se dio a la fuga y dejó abandonado el auto en un centro comercial, ya es buscado por las autoridades.

