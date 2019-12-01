Autoridades detienen a la Síndico de Cintalapa, Chiapas

Cintalapa, Chiapas, a 9 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a la síndico del Ayuntamiento de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos, de acuerdo con información oficial.

Con esta acción, ya son siete los funcionarios y exfuncionarios municipales que enfrentan procesos judiciales, entre ellos el alcalde en funciones, Ernesto Cruz Díaz. Todos son investigados no solo por presuntas irregularidades administrativas, sino también por posibles vínculos con grupos delictivos.

Según la FGE, Gallardo Núñez habría autorizado el pago de sueldos a policías municipales que no contaban con la certificación obligatoria de control de confianza, sin denunciar ni frenar estas prácticas, lo que generó afectaciones al erario y al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En el marco de estas investigaciones también fueron detenidos el ex tesorero Reynol Valencia Cruz, la ex síndico Anayeli Reyes Clemente y tres elementos de la policía municipal, señalados por abuso de autoridad, actos de corrupción y presunta relación con el crimen organizado.

Las indagatorias se intensificaron tras el hallazgo de seis personas asesinadas a finales de año en esta región fronteriza con Oaxaca. Las víctimas habrían sido privadas de la libertad días antes, luego de un ataque armado contra dos bares en el municipio de Villaflores, donde además resultaron heridas tres mujeres, una de las cuales murió posteriormente en un hospital.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial, fuentes de seguridad señalan que los implicados estarían relacionados con la protección al Cártel de Chiapas y Guatemala, una organización criminal surgida tras fracturas internas del Cártel de Sinaloa y que mantiene presunta alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.