Michoacán celebra 51 años del descubrimiento de los santuarios de la Mariposa Monarca: Sectur

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Hoy Michoacán se encuentra de fiesta por los 51 años del descubrimiento de los santuarios de la Mariposa Monarca en “el alma de México”, específicamente en el cerro Pelón en la actual Reserva de la Biosfera en el municipio de Zitácuaro, recordó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

El funcionario estatal rememoró que Fred y Norah Urquhart, investigadores canadienses, llevaban décadas estudiando la migración de la monarca mediante el marcado de mariposas en Norteamérica. Ellos demostraron que las monarcas viajan miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, pero no sabían exactamente a dónde llegaban en invierno.

Destacó que Kenneth C. Brugger y su esposa Catalina Aguado fueron clave en este sentido, porque en 1975 ayudaron a localizar por primera vez los santuarios de hibernación de la mariposa monarca en México, específicamente en los bosques de oyamel de Michoacán. Catalina, de origen mexicano, fue fundamental para abrir caminos, contactos y acceso a la zona.

El descubrimiento no solo fue un avance científico significativo, sino que también subrayó la importancia de proteger estos hábitats, ya que ofrecen refugio a millones de mariposas cada año. La incansable dedicación de los Urquhart ha dejado un legado duradero importante para la conservación y el estudio de la biodiversidad global.

Durante la presente temporada de hibernación, la cual termina en marzo 2026, las “novias del sol” envuelven con su presencia los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Angangueo. Estos refugios michoacanos se tiñen con la fuerza de sus característicos tonos naranja, blanco y negro.

El titular de la política turística estatal destacó que este fenómeno migratorio, considerado uno de los más asombrosos a nivel global, continúa cautivando la atención internacional. Al mismo tiempo, extendió una cordial invitación a turistas y visitantes para no perderse la oportunidad de ver la fuerza que guardan estos pequeños lepidópteros. Para planificar su visita y obtener mayores detalles pueden consultar el portal oficial visitmichoacan.com.mx