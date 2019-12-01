Se espera este fin de semana la llegada de la segunda tormenta invernal al país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 21:37:25
Ciudad de México, a 9 de enero de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que durante el fin de semana y hasta el próximo martes se espera la formación de la segunda tormenta invernal de la temporada sobre la Mesa del Norte, además de un evento de “Norte” prolongado en la región del golfo de México.

De acuerdo con el organismo, este sábado el frente frío número 27 avanzará sobre la vertiente del golfo de México y, al interactuar con un canal de baja presión, provocará lluvias intensas en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán, en Puebla; así como en las regiones Nautla, Capital y Olmeca, en Veracruz. También se prevén precipitaciones significativas en el oriente de Oaxaca, el noroeste y norte de Chiapas, y en Tabasco.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en la Sierra Norte de Puebla; en las zonas Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas, en Veracruz; además de Campeche. En tanto, se esperan lluvias fuertes en San Luis Potosí, la Sierra Gorda de Querétaro, la Huasteca de Hidalgo y las regiones Alta y Baja de la Huasteca veracruzana.

El SMN indicó que la masa de aire polar asociada a este sistema frontal ocasionará un descenso notable de las temperaturas en gran parte del país, así como un evento de “Norte” de intensidad fuerte a severa en el litoral del golfo de México, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 100 y 120 kilómetros por hora en la costa de Veracruz, condiciones que durante la noche se extenderán hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec.

También se prevé oleaje elevado, de entre 4 y 5 metros de altura, en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá un ambiente muy frío a gélido, acompañado de rachas intensas de viento en el noroeste, norte y occidente del país. Estas condiciones generarán chubascos y lluvias fuertes en la Mesa del Norte, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango, extendiéndose durante la noche y la madrugada del domingo hacia áreas serranas de Chihuahua y Sinaloa.

En contraste, se mantendrán temperaturas elevadas en el occidente y sur del país, con valores máximos de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el istmo de Chiapas, mientras que en la costa de Jalisco, Colima, Morelos, el suroeste de Puebla, Campeche y Yucatán se esperan temperaturas de 30 a 35 grados.

