Logra Raúl Rocha frenar orden de aprehensión en su contra; se mantendrá como testigo colaborador de la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 19:53:06
Ciudad de México, a 9 de enero de 2026.- El empresario originario de Monterrey y copropietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, obtuvo una resolución judicial que, por ahora, le permite mantenerse como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y frena la ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra.

Dicha orden está relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos. La determinación podría ser impugnada por el Ministerio Público Federal.

La medida fue concedida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, bajo la responsabilidad del juez Mario Jorge Melo Cardoso, quien otorgó una suspensión definitiva para que la situación legal del empresario se mantenga sin cambios mientras se resuelve el juicio de amparo promovido contra la decisión de la FGR.

La suspensión tiene como propósito evitar, de manera provisional, la revocación del acuerdo mediante el cual se le concedió a Rocha Cantú un criterio de oportunidad, mecanismo que le permitió fungir como testigo colaborador y proporcionar información sobre la organización delictiva a la que presuntamente pertenecía.

