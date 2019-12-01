Detienen en Salamanca, Guanajuato a presuntos extorsionadores vinculados con incendio de bar

Detienen en Salamanca, Guanajuato a presuntos extorsionadores vinculados con incendio de bar
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 19:24:02
Salamanca, Guanajuato, a 9 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado informó la detención de presuntos integrantes de una célula criminal dedicada al delito de extorsión, cuyas actividades habrían generado un grave impacto en la seguridad y tranquilidad de la sociedad salmantina.

Las detenciones se lograron gracias a denuncias ciudadanas, que permitieron activar labores de investigación ministerial y trabajos de inteligencia para identificar y ubicar a los probables responsables, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión.

Como parte de estas acciones, se llevaron a cabo cateos en inmuebles del fraccionamiento Las Arboledas de Ciudad Bajío, donde fueron detenidos dos sujetos identificados como Luis Alberto “N”, señalados como presuntos integrantes de la célula delictiva bajo investigación.

De acuerdo con las indagatorias, los imputados estarían relacionados con el incendio provocado a un bar en Salamanca, un hecho de alta repercusión social que respondería a un patrón de intimidación vinculado a prácticas de extorsión contra comerciantes de la zona.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de esclarecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos y de identificar a más involucrados. Asimismo, exhortó a las personas que hayan sido víctimas de estas conductas a presentar su denuncia, a fin de fortalecer las carpetas de investigación y garantizar que los responsables enfrenten la totalidad de las consecuencias legales.

La institución reiteró que los delitos que afectan a la sociedad se investigan, se persiguen y se castigan, destacando que la denuncia ciudadana es fundamental para que la justicia prevalezca.

