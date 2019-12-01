Incendio consume bodega de cartón en Ecatepec, Estado de México

Ecatepec, Estado de México, a 9 de enero de 2026.- Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este viernes en una bodega dedicada al almacenamiento de cartón y borra, ubicada en la colonia Granjas Independencia, en este municipio. El siniestro generó llamas que superaron los 15 metros de altura, así como una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la región, lo que obligó al desalojo preventivo de más de 100 personas.

Habitantes de la zona alertaron a elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec al percatarse de que el inmueble, localizado sobre la calle General Abundio Rojo Gómez, estaba siendo consumido por el fuego. De inmediato, personal de emergencia se trasladó al sitio para iniciar las labores de control y extinción.

El director de Protección Civil municipal, Jesús Clara, detalló que el incendio afectó por completo una bodega de aproximadamente 500 metros cuadrados. Explicó que la rápida propagación de las llamas se debió al tipo de materiales almacenados en el lugar.

Para evitar riesgos mayores, policías municipales y cuerpos de rescate acordonaron el perímetro y procedieron al desalojo de vecinos cercanos. Las autoridades indicaron que el inmueble operaba como una fábrica donde se resguardaban pacas de cartón y borra.

Las labores de emergencia continúan, por lo que el gobierno de Ecatepec exhortó a la población y a los automovilistas a evitar transitar por la zona mientras el incendio siga activo. En el lugar trabajan alrededor de 35 bomberos, con el apoyo de distintas corporaciones. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni afectadas por intoxicación.