Pierde la vida conductor tras chocar contra un tractocamión en La Piedad, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 22:36:58

La Piedad, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Un automovilista perdió la vida este viernes luego de chocar de frente contra un tractocamión de Grupo Bimbo en el Libramiento Martí-Mercado, cerca del acceso a la comunidad de El Jagüey, en el municipio de La Piedad.

Tras el accidente, paramédicos de Radio Auxilio Voluntario acudieron al lugar para revisar al conductor del automóvil, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La víctima viajaba en un Nissan Versa gris, con placas PRG954D. En el choque también estuvo involucrado un tractocamión Scania R 460 blanco, modelo 2024.

Policías municipales y agentes de Tránsito resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las primeras investigaciones. Ambos vehículos quedaron asegurados para los peritajes que ayudarán a determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las posibles responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de desconocido, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.