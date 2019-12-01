Choque entre tres vehículos deja una mujer sin vida y ocho heridos en la Morelia-Salamanca

Choque entre tres vehículos deja una mujer sin vida y ocho heridos en la Morelia-Salamanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 20:06:28
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Cuitzeo, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Un saldo de una mujer muerta y ocho heridos fue el que dejó el choque entre tres vehículos, hechos registrados en la carretera libre Morelia-Salamanca en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal, además de paramédicos de distintas corporaciones, estos últimos quienes auxiliaron a ocho personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más situación por la que la FGE tomó conocimiento.

Entre tanto peritos de hechos de tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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