Declaran culpables a tres mexicanos por el homicidio de surfistas extranjeros en Baja California

Declaran culpables a tres mexicanos por el homicidio de surfistas extranjeros en Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 20:55:16
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Ensenada, Baja California, 9 de octubre de 2026.- Un tribunal mexicano declaró culpables a tres hombres por el asesinato de dos hermanos australianos y un ciudadano estadounidense, ocurrido en 2024 en Baja California. El caso causó indignación internacional por la violencia contra los turistas extranjeros.

Las víctimas fueron los hermanos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, y su amigo Jack Carter Rhoad, de 30. Los tres fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril de 2024, y sus cuerpos fueron encontrados el 3 de mayo en un acantilado, con heridas de bala en la cabeza.

Tras conocer el fallo, Martin Robinson, padre de los hermanos australianos, dijo que la decisión representa un paso importante en la búsqueda de justicia para sus hijos. Su esposa, Debra, lloró al escuchar el veredicto, mientras que la familia agradeció el trabajo de las autoridades y recordó que sus seres queridos no serán olvidados.

El juez determinó que los tres acusados planearon el crimen y se aprovecharon de las circunstancias para cometerlo. La sentencia se dará a conocer el próximo viernes y la Fiscalía solicitó penas que suman 210 años de prisión, aunque la pena máxima en Baja California es de 60 años.

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