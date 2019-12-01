Pide la FGE de Michoacán ayuda a la ciudadanía para identificar a dos hombres buscados por autoridades de Guanajuato

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), pide la colaboración de la ciudadanía, para identificar a dos sujetos, quienes están siendo buscados por las autoridades del estado de Guanajuato, debido a que se les acusa de haber participado supuestamente en un delito de índole sexual cometido en contra de una mujer.

Según la información de las autoridades, el primer hombre tiene entre 26 y 27 años de edad, mide aproximadamente 1.75 metros, es de complexión delgada y tez morena. Tiene el cabello negro, rapado de los costados, cara alargada, cejas semipobladas y negras, ojos pequeños, redondos y color café, nariz alargada y puntiaguda, boca pequeña y labios delgados.

Asimismo, indicaron que como señas particulares, tiene un tatuaje en forma de cruz en el cuello, además de una argolla en la oreja izquierda y mequillas hundidas. La última vez que se le vio, vestía una gorra color azul, pantalón de mezclilla azul claro, tenis negros tipo Vans y playera azul marino con la leyenda “AEROPOSTALE” al frente.

El segundo hombre que buscan, tiene alrededor de 25 y 27 años de edad, mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión robusta y tez morena. Su rostro es redondo, con nariz ancha, boca grande, labios gruesos y delineados, así como orejas medianas ligeramente despegadas.

Como señas particulares, tiene una mancha en la mejilla, semejante a un golpe mal cicatrizado, y un tatuaje en el brazo con la figura de un animal, se podría tratar de un jaguar. Vestía playera negra de manga tres cuartos, pantalón de vestir negro, tenis tipo Jordan negros, gorra roja y lentes de sol cuadrados.

Cualquier información que se tenga y que contribuya a su identificación o localización puede ser dada en el Palacio de Justicia, tercer piso, calle Heliotropo S/N, colonia Las Flores, Celaya, Guanajuato, C.P. 38090, o comunicarse al teléfono (461) 598 5200, extensiones 76055 y 76155, así como al correo electrónico desaparecidosreglonc@fgeguanajuato.gob.mx.