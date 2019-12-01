Personas ajenas a Santa María amedrentan a trabajadores del Ooapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:23:10

Morelia, Michoacán; 25 de octubre de 2026.- Personas ajenas a la comunidad de Santa María, que incluso no habitan en la zona, han realizado presuntos actos de intimidación que podrían configurarse como delitos en perjuicio de los trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas).

La actitud asumida por este grupo de personas no solo violenta a los empleados del organismo, sino que lesiona los derechos de miles de familias que requieren el vital líquido, debido precisamente a los actos de intimidación, amago y amenaza.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, recordó que los propios empleados han reportado actos de intimidación física y verbal, impedimentos para el ingreso de trabajadores y obstáculos para el desempeño de sus funciones, lo que repercute en detrimento de las condiciones en que realizan sus labores.

En Santa María, además, se han registrado interrupciones de interconexiones, fugas, taponamientos en líneas de conducción y obras detenidas.

Adolfo Torres informó que, pese a las condiciones adversas en las que se labora, el organismo continuará con la revisión administrativa, la regularización y la atención operativa para fortalecer la infraestructura y responder a las necesidades de las familias.

Asimismo, reiteró que la prestación del servicio exige planeación, capacidad de abastecimiento, transparencia y respeto al personal que diariamente trabaja para mantenerlo en funcionamiento.

Pese a estas dificultades, del 1 de febrero al 20 de octubre de 2026, el área de Distribución del Ooapas reportó 306 atenciones en colonias de la zona, entre reparaciones de fugas, reportes de falta de agua, ampliaciones de red, instalaciones y reconexiones.