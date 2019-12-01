Personal de seguridad y estudiantes de la UMSNH reciben curso en materia de prevención de extorsión

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto 2025.- Con el objetivo de reforzar la cultura de prevención en la comunidad universitaria, personal de seguridad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y a estudiantes de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, recibieron por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), una capacitación en materia de prevención de extorsión.

Sobre el particular se informó que durante la jornada, especialistas de la UECS expusieron los principales tipos de extorsión y los modos de operar de este delito, haciendo énfasis en el fenómeno del secuestro virtual, que presenta una alta incidencia entre jóvenes. La actividad tuvo como finalidad brindar información clave para reconocer riesgos y actuar de manera acertada frente a una posible situación de extorsión.

Con esta capacitación, se busca que el personal de seguridad universitaria cuente con herramientas para orientar a las y los estudiantes, fortaleciendo la capacidad de respuesta y consolidando la estrategia institucional de prevención. La vinculación entre la FGE y la UMSNH permite reforzar los protocolos ya existentes y generar acciones coordinadas en favor de la seguridad.

En este marco, se subrayaron las siguientes recomendaciones de prevención: no contestar llamadas de números desconocidos, verificar de manera directa la situación de un familiar ante cualquier llamada sospechosa, utilizar la línea de denuncia anónima 089 y acudir a la autoridad correspondiente en caso de una extorsión directa.