Persecución y enfrentamiento deja tres detenidos en Culiacán; les aseguran armas, municiones y autos robados

Persecución y enfrentamiento deja tres detenidos en Culiacán; les aseguran armas, municiones y autos robados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 13:47:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 20 de julio 2026.- Luego de una persecución y enfrentamiento armado, personal de seguridad estatal capturó a tres hombres, en posesión de armas de fuego, equipo táctico y automóviles con reporte de robo, en Culiacán, Sinaloa.

Según información oficial, vecinos de la colonia Lomas del Sol, reportaron a las autoridades la presencia de sujetos armados.

Por lo anterior se movilizaron al vecindario, en donde localizaron a tres masculinos que, al notar la presencia de los uniformados entraron a dos vehículos y emprendieron la huida.

En consecuencia, los agentes de la ley comenzaron una persecución que culminó cuando una de las unidades sospechosas se estrelló contra otro auto.

En un comunicado de las autoridades se aseguró que los presuntos criminales abrieron fuego contra los oficiales, por lo que respondieron a la agresión e hirieron a un hombre armado.

La persona con lesiones de bala fue trasladada a un hospital en calidad de detenido, mientras que sus cómplices están bajo arresto y se les presentó en el Ministerio Público correspondiente.

Los agentes les decomisaron tres rifles automáticos, 28 cargadores abastecidos, mil 600 cartuchos útiles, así como chalecos tácticos, un vehículo Honda línea City, modelo 2018 y un Volkswagen, línea Jetta, modelo 2026, ambos con reporte de robo vigente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Persecución y enfrentamiento deja tres detenidos en Culiacán; les aseguran armas, municiones y autos robados
La FGE de Michoacán obtiene seis vinculaciones a proceso por delitos contra la salud en acciones realizadas en Morelia y Tarímbaro
Cae árbol de grandes dimensiones en Apatzingán, Michoacán; daña tres vehículos
Tras cateo en Apatzingán, Michoacán, aseguran droga y detiene a 3 personas
Más información de la categoria
"El Mayo" lee mensaje de arrepentimiento previo a recibir su sentencia en EEUU
Identifican como elemento de la Guardia Nacional a hombre asesinado en Jacona, Michoacán
Confirma García Harfuch golpe a Jalisco: cae presunto sucesor de “El Jardinero” y desmantelan célula en tres estados
Barragán va contra magistrada y quienes resulten responsables; los denunciará por delitos contra la administración de justicia y persecución política
Comentarios