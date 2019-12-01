Persecución y enfrentamiento deja tres detenidos en Culiacán; les aseguran armas, municiones y autos robados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 13:47:42

Culiacán, Sinaloa, a 20 de julio 2026.- Luego de una persecución y enfrentamiento armado, personal de seguridad estatal capturó a tres hombres, en posesión de armas de fuego, equipo táctico y automóviles con reporte de robo, en Culiacán, Sinaloa.

Según información oficial, vecinos de la colonia Lomas del Sol, reportaron a las autoridades la presencia de sujetos armados.

Por lo anterior se movilizaron al vecindario, en donde localizaron a tres masculinos que, al notar la presencia de los uniformados entraron a dos vehículos y emprendieron la huida.

En consecuencia, los agentes de la ley comenzaron una persecución que culminó cuando una de las unidades sospechosas se estrelló contra otro auto.

En un comunicado de las autoridades se aseguró que los presuntos criminales abrieron fuego contra los oficiales, por lo que respondieron a la agresión e hirieron a un hombre armado.

La persona con lesiones de bala fue trasladada a un hospital en calidad de detenido, mientras que sus cómplices están bajo arresto y se les presentó en el Ministerio Público correspondiente.

Los agentes les decomisaron tres rifles automáticos, 28 cargadores abastecidos, mil 600 cartuchos útiles, así como chalecos tácticos, un vehículo Honda línea City, modelo 2018 y un Volkswagen, línea Jetta, modelo 2026, ambos con reporte de robo vigente.