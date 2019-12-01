Persecución policial en zona rural de Celaya deja tres detenidos y una camioneta asegurada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:11:11
Celaya, Guanajuato, a 11 de marzo 2026.- Un operativo de seguridad que incluyó patrullas de distintas corporaciones se desplegó la mañana de este miércoles en varias comunidades rurales del municipio, luego de una persecución que concluyó con tres personas detenidas y el aseguramiento de una camioneta.

El movimiento policiaco llamó la atención de habitantes de San Miguel Octopan, Plancarte y San Luis Rey, quienes desde temprana hora reportaron en redes sociales la presencia de numerosas unidades de seguridad circulando por caminos y calles de la zona.

De manera preliminar, se informó que la movilización se habría originado tras el reporte del robo de un vehículo en la autopista Salamanca–Querétaro. Tras recibir el aviso, elementos de seguridad detectaron una camioneta de color azul presuntamente relacionada con el hecho, lo que provocó una persecución que se extendió por varias comunidades.

La intervención de los oficiales culminó en la comunidad de Plancarte, donde al menos tres personas fueron detenidas y la unidad en la que viajaban quedó bajo resguardo de las autoridades. Trascendió que otros posibles involucrados habrían logrado escapar durante el operativo.

Otra versión de los hechos señala que la movilización también podría estar relacionada con el cumplimiento de una orden de aprehensión por parte de agentes de Investigación Criminal, quienes habrían localizado a los ocupantes del vehículo y procedido a su detención.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial que precise las circunstancias del despliegue y la situación legal de las personas aseguradas.

