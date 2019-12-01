Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes

Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:10:13
Tlayacapan, Morelos, 11 de marzo del 2026.- Un grave caso de violencia contra estudiantes de secundaria encendió las alarmas en el municipio de Tlayacapan, luego de que se difundiera en redes sociales un video donde presuntamente varios menores son golpeados con tablas como represalia por negarse a comprar drogas.

Tras la circulación de las imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables de la agresión.

De acuerdo con los reportes preliminares, los jóvenes habrían sido interceptados por sujetos que intentaban venderles sustancias ilícitas. Al rechazar la compra, los presuntos agresores los sometieron a golpes con tablas, en un acto que ha sido calificado por autoridades y ciudadanos como una forma de tortura.

El caso ha generado indignación y preocupación entre padres de familia, quienes exigen mayor seguridad en las escuelas y sus alrededores, ante el temor de que grupos dedicados al narcomenudeo estén intentando presionar a estudiantes para consumir drogas.

Ante la situación, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y autoridades locales enfrentan presión para implementar medidas que garanticen la seguridad de los alumnos y evitar que los planteles educativos se conviertan en puntos de operación para vendedores de droga.

