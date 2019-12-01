SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 11:32:37

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio inicio al curso de formación de la quinta generación de Agentes de Investigación e Inteligencia en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

La nueva generación está conformada por 207 cadetes, de los cuales 94 son mujeres y 113 hombres, quienes se prepararán para fortalecer las capacidades de análisis y operación del Estado en materia de seguridad pública.

De acuerdo con las autoridades, este ingreso representa un paso estratégico en la profesionalización de las unidades de inteligencia, consideradas clave para la prevención del delito y el combate eficaz de actividades ilícitas en el país.

Durante su formación, los cadetes cursarán un programa académico de nueve meses que combina preparación teórica con entrenamiento práctico, enfocado en el desarrollo de habilidades analíticas de alto nivel.

El plan de estudios contempla materias orientadas al análisis estratégico, el manejo ético de la información y la actuación operativa, bajo principios de legalidad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

La capacitación impartida en la Academia Nacional de Seguridad Pública busca consolidar perfiles especializados capaces de aportar soluciones técnicas al trabajo de las instituciones de seguridad, además de contribuir a las tareas de construcción de paz en México.

Con esta nueva generación, la SSPC reiteró su compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad y consolidar un servicio público de carrera basado en la investigación y la inteligencia, con el objetivo de proteger a las familias mexicanas.