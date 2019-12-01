Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 09:55:51

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ahora corresponde al Congreso decidir el futuro de la reforma electoral impulsada por su administración, luego de que la iniciativa fuera llevada a discusión en la Cámara de Diputados de México.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que su gobierno ya cumplió al presentar la propuesta, por lo que ahora la decisión queda en manos de los legisladores.

“Ya depende de los legisladores cómo van a votar, pero nosotros cumplimos”, expresó.

La iniciativa se discute este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, aunque se prevé que no alcance la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

Ante este escenario, Sheinbaum indicó que su gobierno se mantendrá atento al desarrollo de la votación en el Congreso.

“Vamos a esperar cómo se resuelve”, añadió la presidenta.

La reforma electoral forma parte de los temas centrales de la agenda política actual y ha generado debate entre distintas fuerzas políticas, ya que su aprobación requiere una mayoría calificada dentro del Poder Legislativo e incluso ha generado fricción en la alianza política de Morena con el PVEM y PT, una vez que dichos partidos han afirmado que no apoyarán la propuesta de Claudia Sheinbaum.