Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 11:55:34

Celaya, Guanajuato, 11 de marzo del 2026.- El director de la Policía Municipal, Bernardo Cajero Reyes, informó que durante el operativo registrado la mañana de este miércoles se logró la detención de tres personas y el aseguramiento de un vehículo, acción realizada en coordinación con corporaciones estatales y federales.

El jefe policial explicó que la intervención se llevó a cabo en apoyo a agentes de Investigación de la Fiscalía, quienes realizaban el seguimiento de una unidad posiblemente vinculada con el robo de vehículos.

“Se apoyó a personal de la Fiscalía… fue por el seguimiento de un vehículo y afortunadamente se logró la detención de tres personas y un vehículo”, señaló.

Cajero Reyes aclaró que no se registró ningún ataque contra los elementos ni intercambio de disparos, como se llegó a mencionar en algunas versiones.

“No, no, completamente. Fue un apoyo que dio la Policía Municipal a la Fiscalía… no hubo intercambio de disparos y tampoco hay lesionados”, afirmó.

Detalló que el seguimiento del vehículo se realizó sobre la carretera de San Miguel de Allende hacia Celaya y posteriormente hacia comunidades como San Miguel Octopan y San Luis Rey, donde se concretó la intervención.

Finalmente, destacó que el resultado es parte del trabajo coordinado entre corporaciones, en el que participaron Policía Municipal, Guardia Nacional y agentes de investigación.

“El éxito es la coordinación con todas las autoridades; al final trabajamos para dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”, concluyó.