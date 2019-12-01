“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:32:09

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- La tensión dentro de la coalición oficialista volvió a quedar en evidencia luego de que un dirigente del Partido del Trabajo (PT) criticara abiertamente al partido gobernante por la forma en que se reparten las candidaturas dentro de la alianza.

De acuerdo con información dada a conocer por el diario La Jornada, el líder petista en Oaxaca, Benjamín Robles, afirmó que Morena ha tratado a sus aliados “como perros de rancho”, al imponer decisiones sobre quiénes compiten en los procesos electorales.

El dirigente señaló que, cuando se acercan las elecciones, Morena decide qué perfiles participarán y posteriormente comunica a los partidos aliados a qué candidatos deben respaldar.

El reclamo se produce en el contexto de los comicios de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas en el país.

Desde el PT sostienen que también tienen derecho a encabezar candidaturas en algunos estados, especialmente en aquellos donde aseguran contar con perfiles competitivos.

Robles también cuestionó el método utilizado por Morena para definir a sus aspirantes, particularmente las encuestas internas, al señalar que en ejercicios recientes las preguntas habrían sido formuladas de manera que favorecen a los aspirantes del propio partido guinda.