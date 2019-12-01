Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas

Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:24:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de marzo del 2026.- Con la finalidad de que estudiantes de la Normal de Tiripetío, no se apoderen de camiones y obstruyan las vialidades, personal de la Guardia Civil lleva a cabo un operativo en la zona.

Sobre el particular se informó que se mantiene vigilancia permanente con elementos de la Guardia Civil en el tramo carretero Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 23 y en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, con el objetivo de preservar el orden y garantizar el libre tránsito.

Como resultado del dispositivo operativo, fueron recuperados dos vehículos de empresas privadas que previamente habían sido retenidos. 

Al momento, la circulación se encuentra libre y bajo vigilancia policial para asegurar que continúe en condiciones de normalidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato
Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución
SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia
Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Más información de la categoria
“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas
Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Comentarios