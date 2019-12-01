Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:24:41

Morelia, Michoacán, 11 de marzo del 2026.- Con la finalidad de que estudiantes de la Normal de Tiripetío, no se apoderen de camiones y obstruyan las vialidades, personal de la Guardia Civil lleva a cabo un operativo en la zona.

Sobre el particular se informó que se mantiene vigilancia permanente con elementos de la Guardia Civil en el tramo carretero Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 23 y en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, con el objetivo de preservar el orden y garantizar el libre tránsito.

Como resultado del dispositivo operativo, fueron recuperados dos vehículos de empresas privadas que previamente habían sido retenidos.

Al momento, la circulación se encuentra libre y bajo vigilancia policial para asegurar que continúe en condiciones de normalidad.