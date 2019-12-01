"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:25:16

Guadalajara, Jalisco, 11 de marzo del 2026.- Autoridades federales y estatales continúan con acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho.

Días después del operativo en el que el capo fue abatido, se reportó la detención de Arturo “N”, también identificado como “El Salsas”, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo criminal en el estado de Colima y Jalisco.

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el detenido era uno de los colaboradores cercanos del líder del CJNG y operaba principalmente en Colima, aunque también tenía participación logística en actividades económicas del cártel en Jalisco, especialmente en Guadalajara.

Entre sus funciones presuntamente se encontraba la recaudación de recursos generados por distintas células del cártel, así como su traslado y entrega a mandos superiores de la organización.

Autoridades señalaron que dentro de una estructura criminal, un operador financiero es responsable de administrar, mover y lavar las ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico.

Según información difundida por el periodista especializado Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el detenido habría revelado a las autoridades las ganancias semanales del CJNG por la venta de drogas.

De acuerdo con su declaración, en Guadalajara el grupo criminal obtenía alrededor de 600 mil pesos semanales, mientras que en Manzanillo las ganancias superaban los 300 mil pesos por semana. El propio detenido aseguró que en otras plazas estas cifras podrían superar los 600 mil pesos semanales, aunque únicamente corresponderían a ingresos por venta de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que el presunto operador financiero llevaba al menos cuatro años trabajando para el cártel.

La captura de “El Salsas” fue dada a conocer el 26 de febrero, cuatro días después de la muerte de Oseguera Cervantes, misma que fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima en coordinación con la Secretaría de Marina.